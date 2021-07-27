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В Польше рейтинг оппозиции взлетел вверх после того как ее возглавил Туск

Вторник, 27 июля 2021, 21:38

Рейтинг крупнейшей оппозиционной силы Польши, "Гражданской коалиции", продемонстрировал двузначный рост, ее отставание от правящей партии "Право и справедливость" сокращается.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института IBRiS для портала Onet, пишет "Европейская правда".

За "Право и справедливость" до сих пор готово голосовать наибольшее количество поляков - 33,6% опрошенных. Рейтинги правящей партии остались без изменений.

За "Гражданскую коалицию" готовы отдать голоса 26,2% респондентов - по сравнению с предыдущим опросом в конце июня рейтинг оппозиционной силы вырос более чем на 10 процентных пунктов.

Как отмечается, выразительное изменение электоральных настроений наблюдается с возвращением в политику бывшего польского премьера Дональда Туска, который в начале июля возглавил в "Гражданскую коалицию".

Разрыв между двумя основными политическими силами Польши сократился с 15,6 процентных пнктов до 7,4 процентных пунктов.

Наибольшие потери демонстрирует оппозиционное движение Шимона Головни "Польша 2050" - рейтинг упал на 7 процентных пунктов. За него готовы отдать голоса 10,9% опрошенных.

Еще более 7% респондентов выразили поддержку "Левице" и более 5% - ультраправой "Конфедерации".

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Темы: Польшарейтинг
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