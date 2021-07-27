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Зеленський: 150 тисяч дітей отримають грошову допомогу до навчального року

Вівторок, 27 липня 2021, 21:52
Зеленський: 150 тисяч дітей отримають грошову допомогу до навчального року

З ініціативи президента Володимира Зеленського найближчим часом Кабмін має розробити механізм виплати грошової допомоги дітям з багатодітних родин, які належать до категорії малозабезпечених, – у межах підготовки до нового навчального року.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Позитивні тенденції в економіці та зростання доходів державного бюджету свідчать про те, що в держави є можливість збільшувати допомогу тим нашим громадянам, які її потребують. Урядовці мають забезпечити це якнайшвидше й максимально зручно – без жодної бюрократії.

Виплати мають бути проведені вже в серпні – це чіткий орієнтир для уряду".

Деталі: Для реалізації цієї ініціативи Президента акумульовано близько 300 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на підтримку майже 150 тисяч дітей.

Згідно з підрахунками, кожна дитина отримає приблизно 2 тисячі гривень.

Українська правда

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Теми: Зеленськийукраїнцідітиосвіта
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