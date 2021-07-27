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Зеленский: 150 тысяч детей получат денежную помощь к учебному году

Вторник, 27 июля 2021, 21:52

По инициативе президента Владимира Зеленского в ближайшее время Кабмин должен разработать механизм выплаты денежной помощи детям из многодетных семей, относящихся к категории малообеспеченных, в рамках подготовки к новому учебному году.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Положительные тенденции в экономике и рост доходов государственного бюджета свидетельствуют о том, что у государства есть возможность увеличивать помощь тем нашим гражданам, которые в ней нуждаются. Чиновники должны обеспечить это как можно быстрее и максимально удобно - без всякой бюрократии.

Выплаты должны быть проведены уже в августе - это четкий ориентир для правительства".

Детали: Для реализации этой инициативы президента аккумулировано около 300 млн гривен, которые будут направлены на поддержку почти 150 тысяч детей.

Согласно подсчетам, каждый ребенок получит примерно 2 тысячи гривен.

Украинская правда
Темы: Зеленскийукраинцыдетиобразование
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