Люксембург відкривається для українців

Відтепер Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців.

Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.

Плюс одна країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу".

Деталі: Перед посадкою у літак вимагатимуть щось одне:

сертифікат про вакцинацію AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson and Moderna;

сертифікат про одужання, який підтверджує, що особа перехворіла на COVID;

негативний тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до моменту вильоту літака.

Деталі: Міністр нагадав, що у відомстві діє інтерактивна мапа для подорожуючих з України, де можна подивитися умови для в’їзду в країни світу.