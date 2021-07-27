Люксембург відкривається для українців
Вівторок, 27 липня 2021, 22:33
Відтепер Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців.
Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter
Пряма мова Кулеби: "Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.
Плюс одна країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу".
Деталі: Перед посадкою у літак вимагатимуть щось одне:
- сертифікат про вакцинацію AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson and Moderna;
- сертифікат про одужання, який підтверджує, що особа перехворіла на COVID;
- негативний тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до моменту вильоту літака.
Деталі: Міністр нагадав, що у відомстві діє інтерактивна мапа для подорожуючих з України, де можна подивитися умови для в’їзду в країни світу.
Українська правда