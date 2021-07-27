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Люксембург відкривається для українців

Вівторок, 27 липня 2021, 22:33

Відтепер Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців.

Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.

Плюс одна країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу".

Деталі: Перед посадкою у літак вимагатимуть щось одне:

  • сертифікат про вакцинацію AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson and Moderna;
  • сертифікат про одужання, який підтверджує, що особа перехворіла на COVID;
  • негативний тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до моменту вильоту літака.

Деталі: Міністр нагадав, що у відомстві діє інтерактивна мапа для подорожуючих з України, де можна подивитися умови для в’їзду в країни світу.

Українська правда
Теми: безвізКулеба Дмитротуризм


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