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Люксембург открывается для украинцев

Вторник, 27 июля 2021, 22:33
Люксембург открывается для украинцев

Отныне Люксембург открывается для всех типов путешествий украинский.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы "Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС.

Плюс одна страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза".

Детали: Министр напомнил, что в ведомстве действует интерактивная карта для путешественников из Украины, где можно посмотреть условия для въезда в страны мира.

Украинская правда

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Темы: безвизКулеба Дмитрийтуризм
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