Люксембург открывается для украинцев
Вторник, 27 июля 2021, 22:33
Отныне Люксембург открывается для всех типов путешествий украинский.
Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter
Прямая речь Кулебы "Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС.
Плюс одна страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза".
Детали: Министр напомнил, что в ведомстве действует интерактивная карта для путешественников из Украины, где можно посмотреть условия для въезда в страны мира.
Украинская правда