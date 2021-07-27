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Люксембург открывается для украинцев

Вторник, 27 июля 2021, 22:33

Отныне Люксембург открывается для всех типов путешествий украинский.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы "Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС.

Плюс одна страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза".

Детали: Министр напомнил, что в ведомстве действует интерактивная карта для путешественников из Украины, где можно посмотреть условия для въезда в страны мира.

Украинская правда
Темы: безвизКулеба Дмитрийтуризм
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