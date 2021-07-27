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У Британії найбільше щоденних випадків смерті від COVID-19 з березня

Вівторок, 27 липня 2021, 22:50
У Британії найбільше щоденних випадків смерті від COVID-19 з березня

За останню добу у Великій Британії зареєстровано 23 511 нових випадків COVID-19 і ще 131 смертельний випадок, пов'язаний з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Число заражень знижується сьомий день поспіль. Але це найбільша кількість щоденних смертей з 17 березня, коли було зареєстровано 141 смертей.

Загальна кількість людей, які померли у Британії протягом 28 днів після позитивного результату тесту на COVID, становить 129 303 особи.

Окремі дані, опубліковані Управлінням національної статистики, показують, що з початку пандемії у Британії було зареєстровано 154 000 смертей, де коронавірус був згаданий у свідоцтві про смерть.

Число пацієнтів з COVID-19 в британських лікарнях також неухильно зростає і на сьогодні становить 5918 осіб, що також є найвищим показником з березня.

У Британії один з найвищих офіційних показників смертності від COVID-19 у світі, але вакцинація і карантин значно знизили цей показник з березня.

Більшість коронавірусних обмежень в країні були скасовані 19 липня.

Як вже повідомлялося, останній сплеск епідемії у Британії супроводжується в рази меншою летальністю, аніж взимку, хоча показники приросту заражень майже такі самі. Головною причиною ймовірно є те, що усі групи ризику щеплені від коронавірусу і хворіє переважно молодь.

Показники госпіталізацій також в рази нижчі. На 22 липня у лікарнях перебували 5000 пацієнтів з коронавірусом - помітно більше, ніж близько 900 на кінець травня, але в рази менше, ніж 39 000 на піку зимової хвилі.

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