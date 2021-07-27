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В Британии наибольшее количество ежедневных случаев смерти от COVID-19 с марта

Вторник, 27 июля 2021, 22:50
В Британии наибольшее количество ежедневных случаев смерти от COVID-19 с марта

За последние сутки в Великобритании зарегистрировано 23 511 новых случаев COVID-19 и еще 131 смертельный случай, связанный с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Число заражений снижается седьмой день подряд. Но это самое большое количество ежедневных смертей с 17 марта, когда было зарегистрировано 141 смертей.

Общее количество людей, умерших в Великобритании в течение 28 дней после положительного результата теста на COVID, составляет 129 303 человека.

Отдельные данные, опубликованные Управлением национальной статистики, показывают, что с начала пандемии в Великобритании было зарегистрировано 154 000 смертей, где коронавирус был упомянут в свидетельстве о смерти.

Число пациентов с COVID-19 в британских больницах также неуклонно растет и на сегодня составляет 5918 человек, что также является самым высоким показателем с марта.

В Великобритании один из самых высоких официальных показателей смертности от COVID-19 в мире, но вакцинация и карантин значительно снизили этот показатель с марта.

Большинство коронавирусных ограничений в стране были отменены 19 июля.

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