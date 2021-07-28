У Держдепі виявили зображення свастики

У ліфті Держдепу США виявили зображення свастики.

Джерело: Axios

Деталі: Символ був виявлений напередодні у ліфті поряд з кабінетом спецпосланця з моніторингу та боротьби з антисемітизмом.

У вівторок держсекретар Ентоні Блінкен розіслав листи співробітникам Держдепу США з повідомленням, що на цьому тижні у ліфті департаменту у Вашингтоні була знайдена свастика. Він додав, що зображення було видалене, а розслідування з цього приводу триває.

Наразі офіс із боротьби з антисемітизмом очолює Кара Макдональд, заступник помічника державного секретаря з питань демократії, прав людини та праці.

Пряма мова Блінкена: "Як це болісно нагадує нам: антисемітизм – не пережиток минулого. Він, як і раніше, сильний в світі, в тому числі й у нас. І це огидно.

Йому не місце в Сполучених Штатах, в Державному департаменті або деінде. І ми повинні бути безжальні в тому, щоб йому протистояти".