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У Держдепі виявили зображення свастики

Середа, 28 липня 2021, 01:17

У ліфті Держдепу США виявили зображення свастики.

Джерело: Axios

Деталі: Символ був виявлений напередодні у ліфті поряд з кабінетом спецпосланця з моніторингу та боротьби з антисемітизмом.

У вівторок держсекретар Ентоні Блінкен розіслав листи співробітникам Держдепу США з повідомленням, що на цьому тижні у ліфті департаменту у Вашингтоні була знайдена свастика. Він додав, що зображення було видалене, а розслідування з цього приводу триває.

 

Наразі офіс із боротьби з антисемітизмом очолює Кара Макдональд, заступник помічника державного секретаря з питань демократії, прав людини та праці.

Пряма мова Блінкена: "Як це болісно нагадує нам: антисемітизм – не пережиток минулого. Він, як і раніше, сильний в світі, в тому числі й у нас. І це огидно.

Йому не місце в Сполучених Штатах, в Державному департаменті або деінде. І ми повинні бути безжальні в тому, щоб йому протистояти".

Теми: США


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