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В Госдепе обнаружили изображение свастики

Среда, 28 июля 2021, 01:17

В лифте Госдепа США обнаружили изображение свастики.

Источник: Axios

Детали: Символ был обнаружен накануне в лифте рядом с кабинетом спецпосланника по мониторингу и борьбе с антисемитизмом.

Во вторник госсекретарь Энтони Блинкен разослал письма сотрудникам Госдепа США с сообщением, что на этой неделе в лифте департамента в Вашингтоне была найдена свастика. Он добавил, что изображение было удалено, а расследование по этому поводу продолжается.

 

Сейчас офис по борьбе с антисемитизмом возглавляет Кара Макдональд, заместитель помощника государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда.

Прямая речь Блинкена: "Как это болезненно напоминает нам: антисемитизм – не пережиток прошлого. Он, как и раньше, сильный в мире, в том числе и у нас. И это отвратительно.

Ему не место в Соединенных Штатах, в Государственном департаменте или в других местах. И мы должны быть безжалостны в том, чтобы ему противостоять".

Темы: США
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