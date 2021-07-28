У Києві помер перший пацієнт зі штамом Дельта

У Києві помер перший пацієнт, в якого виявили штам коронавірусу Дельта.

Джерело: телеканал "Київ"

Деталі: Четверо із шістьох хворих у столиці на цей штам повернулися з Росії. Один із них помер.

У всіх пацієнтів штам Дельта підтвердили лабораторно.

Медики розповідають, що хвороба протікає агресивніше і швидше. Вже на 2-3 день у пацієнтів різко знижується сатурація, хворі не можуть самостійно дихати і потребують переводу в реанімацію.

Вік пацієнтів – 30-40 років.

Медики прогнозують різке погіршення епідеміологічної ситуації у столиці у зв’язку з масовою хресною ходою (з нагоди Хрещення Київської Русі – ред.), оскільки на ній було багато вірян із Росії.

Пряма мова директорки Олександрівської лікарні Людмили Антоненко: "Хочу ще раз наголосити: хворі, які приїхали з Росії, всі мають Дельту. Тому, якщо ми спостерігаємо ось таку ходу, то думаю, буде великий підйом захворюваності".