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В Киеве умер первый пациент со штаммом Дельта

Среда, 28 июля 2021, 01:58

В Киеве умер первый пациент, у которого обнаружили штамм коронавируса Дельта.

Источник: телеканал "Киев"

Детали: Четверо из шести больных в столице на этот штамм вернулись из России. Один из них умер.

У всех пациентов штамм Дельта подтвердили лабораторно.

Медики рассказывают, что болезнь протекает более агрессивно и быстрее. Уже на 2-3 день у пациентов резко снижается сатурация, больные не могут самостоятельно дышать и нуждаются в переводе в реанимацию.

Возраст пациентов - 30-40 лет.

Медики прогнозируют резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в столице в связи с массовым крестным ходом (по случаю Крещения Киевской Руси - ред.), поскольку в нем принимало участие много верующих из России.

Прямая речь директора Александровской больницы Людмилы Антоненко: "Хочу еще раз подчеркнуть: больные, приехавшие из России, все имеют Дельту. Поэтому, если мы наблюдаем вот такой ход, то думаю, будет большой подъем заболеваемости".

Темы: Киевкоронавирус
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