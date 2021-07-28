Світоліна прорвалася у півфінал Олімпіади в Токіо
Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до півфіналу одиночного розряду на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.
Джерело: Великий теніс України
Деталі: У поєдинку 1/4 фіналу українка здолала італійку Камілу Джорджі.
Тенісистки провели на корті півтори години.
Світоліна виконала по 2 брейки в кожному сеті і програла по гейму на своїй подачі (вела 5-1 в першій партії й 4-1 у другій).
В активі Еліни Світоліної 6 ейсів, 3 подвійні помилки, 13 віннерів і 27 невимушених помилок, 4 реалізованих брейкпоїнти з 11.
На рахунку Каміли Джорджі 1 ейс, 4 подвійні помилки, 19 віннерів і 36 невимушених помилок, 2 реалізованих брейкпоїнти з 2.
Еліна Світоліна дебютує у півфіналі на Олімпійських іграх (у 2016 році програла на Олімпіаді у Бразилії у чвертьфіналі).
1/4 фіналу: Еліна Світоліна (Україна) – Каміла Джорджі (Італія) – 6:4, 6:4.
Що передувало: Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до 1/4 фіналу особистого турніру на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.