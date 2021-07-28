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Світоліна прорвалася у півфінал Олімпіади в Токіо

Середа, 28 липня 2021, 06:55
Світоліна прорвалася у півфінал Олімпіади в Токіо

Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до півфіналу одиночного розряду на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Джерело: Великий теніс України

Деталі: У поєдинку 1/4 фіналу українка здолала італійку Камілу Джорджі.

Тенісистки провели на корті півтори години.

Світоліна виконала по 2 брейки в кожному сеті і програла по гейму на своїй подачі (вела 5-1 в першій партії й 4-1 у другій).

В активі Еліни Світоліної 6 ейсів, 3 подвійні помилки, 13 віннерів і 27 невимушених помилок, 4 реалізованих брейкпоїнти з 11.

На рахунку Каміли Джорджі 1 ейс, 4 подвійні помилки, 19 віннерів і 36 невимушених помилок, 2 реалізованих брейкпоїнти з 2.

Еліна Світоліна дебютує у півфіналі на Олімпійських іграх (у 2016 році програла на Олімпіаді у Бразилії у чвертьфіналі).

1/4 фіналу: Еліна Світоліна (Україна) – Каміла Джорджі (Італія) – 6:4, 6:4.

Що передувало: Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до 1/4 фіналу особистого турніру на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Українська правда
Теми: ОлімпіадаспортУкраїна
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