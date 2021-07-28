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За добу в Україні півтисячі госпіталізованих і понад 700 випадків COVID-19

Середа, 28 липня 2021, 08:20

За попередню добу 27 липня в Україні підтвердили 717 випадків захворювання на коронавірус, 507 пацієнтів госпіталізували.

Джерело: пресслужба МОЗ

Дослівно: "За добу 27 липня 2021 року в Україні зафіксовано 717 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 97)".

Деталі: Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 507 осіб;
  • летальних випадків – 15;
  • одужало – 459 осіб;
 

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.

Крім того, 27 липня методом ПЛР протестували 20 673 осіб, методом ІФА – 8 592 особи, експрес-тестами – 16 979 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 250 061 особа; одужало – 2 185 339 осіб; летальних випадків – 52 891; проведено ПЛР-тестувань – 11 321 947.

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірусУкраїна


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