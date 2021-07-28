За сутки в Украине полтысячи госпитализированных и более 700 случаев COVID-19
За минувшие сутки 27 июля в Украине подтвердили 717 случаев заболевания на коронавирус, 507 человек госпитализировали.
Источник: пресс-служба Минздрава
Дословно: "За сутки 27 июля в Украине зафиксировано 717 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 36, медработников - 97)".
Детали: Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 507 человек;
- летальных исходов - 15;
- выздоровели - 459 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.
Кроме того, 27 июля методом ПЦР протестовали 20 673 человек, методом ИФА - 8 592 человека, экспресс-тестами - 16 979 человек.
За все время пандемии в Украине заболело - 2 250 061 человек; выздоровели - 2 185 339 человек; летальных исходов - 52 891; проведено ПЦР-тестов - 11321947.