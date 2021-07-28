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За сутки в Украине полтысячи госпитализированных и более 700 случаев COVID-19

Среда, 28 июля 2021, 08:20

За минувшие сутки 27 июля в Украине подтвердили 717 случаев заболевания на коронавирус, 507 человек госпитализировали.

Источник: пресс-служба Минздрава

Дословно: "За сутки 27 июля в Украине зафиксировано 717 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 36, медработников - 97)".

Детали: Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 507 человек;
  • летальных исходов - 15;
  • выздоровели - 459 человек.
 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

Кроме того, 27 июля методом ПЦР протестовали 20 673 человек, методом ИФА - 8 592 человека, экспресс-тестами - 16 979 человек.

За все время пандемии в Украине заболело - 2 250 061 человек; выздоровели - 2 185 339 человек; летальных исходов - 52 891; проведено ПЦР-тестов - 11321947.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирусУкраина
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