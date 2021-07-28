Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вибух на заводі у Німеччині: кількість загиблих зросла до двох, поранених понад 30

Середа, 28 липня 2021, 08:31

Внаслідок вибуху на хімічному заводі в німецькому місті Леверкузен підтвердили загибель двох робітників. Ще кілька працівників вважаються зниклими безвісти. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За уточненою інформацією, кількість травмованих внаслідок аварії зросла до 31, з них п’ятеро - у реанімації.

"Тривають інтенсивні пошуки зниклих. Але, на жаль, все менше надії, що ми знайдемо їх живими", - повідомив директор майданчику хімічної промисловості Chempark Ларс Фрідріх.

Вибух виявився настільки потужним, що відчувався на сейсмологічній станції за 40 км. 

Нагадаємо, вибух стався вранці 27 липня о 9:30 на території Chempark, одного з найбільших в країні майданчиків розміщення об’єктів хімічної промисловості. У трьох точка в Леверкузені, Дормагні та Крефельд-Уердінген розташовані об’єкти понад 70 компаній.

В органах влади повідомили, що показники забруднюючих речовин в повітрі не перевищили небезпечний рівень та не було встановлено викидів в повітря специфічних хімічних речовин. 

Спершу Федеральне управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах присвоїло цій події рівень попередження "надзвичайна небезпека", а мешканців міста попросили закривати вікна й двері. 

Точні причини вибуху залишаються невідомими. Оскільки на місці аварії тривають рятувальні роботи, технічне розслідування не можуть почати. 

Теми: Німеччинавибух


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУкраїна та США вже домовилися підписати три документи під час візиту Зеленського

Третя доза Pfizer значно посилює захист від "Дельти" – компанія

Зеленський змінив начальника Генштабу, командувачів ДШВ та ООС

Новини 28 липня: нові правила перетину кордону, падіння літака

фото"Для мене було честю": Байден зустрівся з Тихановською

В авіакатастрофі на Прикарпатті загинули троє хасидів із США

Усі новини...
Німеччина
Кандидатка у канцлери від німецьких "Зелених" вибачилась за слово "негр" в інтерв’ю
Німці критикують кандидата блоку Меркель на тлі катастрофічних повеней
У Німеччині попередили про нові обмеження для невакцинованих
Останні новини
02:34
Бойовики обмежують рух спостерігачів ОБСЄ
01:41
В ОРДЛО привезли чергову партію російської вакцини від COVID
00:56
ФотоГорів потяг "Київ-Херсон" 
00:24
В уряді анонсують безкоштовний транспорт на КПВВ з окупованими територіями
23:59
Місія МВФ у вересні відвідає Україну
23:41
фотоМакрон подав скаргу на автора плаката, який зобразив його в образі Гітлера
23:28
фотоУкраїна та США вже домовилися підписати три документи під час візиту Зеленського
22:56
З 2022 року Україна запроваджує збір біометричних даних іноземців для видачі віз
22:34
Третя доза Pfizer значно посилює захист від "Дельти" – компанія
22:09
Новини економіки: Україна готова до траншу МВФ, тарифи на електроенергію розгляне РНБО
Усі новини...