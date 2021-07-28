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Вибух на заводі у Німеччині: кількість загиблих зросла до двох, поранених понад 30

Середа, 28 липня 2021, 08:31
Вибух на заводі у Німеччині: кількість загиблих зросла до двох, поранених понад 30

Внаслідок вибуху на хімічному заводі в німецькому місті Леверкузен підтвердили загибель двох робітників. Ще кілька працівників вважаються зниклими безвісти. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За уточненою інформацією, кількість травмованих внаслідок аварії зросла до 31, з них п’ятеро - у реанімації.

"Тривають інтенсивні пошуки зниклих. Але, на жаль, все менше надії, що ми знайдемо їх живими", - повідомив директор майданчику хімічної промисловості Chempark Ларс Фрідріх.

Вибух виявився настільки потужним, що відчувався на сейсмологічній станції за 40 км. 

Нагадаємо, вибух стався вранці 27 липня о 9:30 на території Chempark, одного з найбільших в країні майданчиків розміщення об’єктів хімічної промисловості. У трьох точка в Леверкузені, Дормагні та Крефельд-Уердінген розташовані об’єкти понад 70 компаній.

В органах влади повідомили, що показники забруднюючих речовин в повітрі не перевищили небезпечний рівень та не було встановлено викидів в повітря специфічних хімічних речовин. 

Спершу Федеральне управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах присвоїло цій події рівень попередження "надзвичайна небезпека", а мешканців міста попросили закривати вікна й двері. 

Точні причини вибуху залишаються невідомими. Оскільки на місці аварії тривають рятувальні роботи, технічне розслідування не можуть почати. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинавибух
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