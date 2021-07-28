Взрыв на заводе в Германии: число погибших возросло до двух, раненых более 30

В результате взрыва на химическом заводе в немецком городе Леверкузен подтвердили гибель двух cотрудников. Еще несколько считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По уточненной информации, количество травмированных в результате аварии возросло до 31, из них пятеро - в реанимации.

"Продолжаются интенсивные поиски пропавших. Но, к сожалению, все меньше надежды, что мы найдем их живыми", - сообщил директор площадки химической промышленности Chempark Ларс Фридрих.

Взрыв оказался настолько мощным, что ощущался на сейсмологической станции в 40 км от завода.

Напомним, взрыв произошел утром 27 июля в 9:30 на территории Chempark, одного из крупнейших в стране площадок размещения объектов химической промышленности. В трех точка в Леверкузене, Дормагни и Крефельд-Уердинген расположены объекты более 70 компаний.

В органах власти сообщили, что показатели загрязняющих веществ в воздухе не превысили опасный уровень и не было установлено выбросов в воздух специфических химических веществ.

Сначала Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях присвоило этому событию уровень предупреждения "чрезвычайная опасность", а жителей города попросили закрывать окна и двери.

Точные причины взрыва остаются неизвестными. Поскольку на месте аварии продолжаются спасательные работы, техническое расследование не могут начать.