В Україні здійснили більше 5 млн щеплень: 2 дози отримали 1,8 млн осіб

За попередню добу 27 липня в Україні вакцинували від COVID-19 143 328 людей, загалом у країні проведено 5 081 924 щеплення.

Джерело: пресслужба МОЗ

Пряма мова: "143 328 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 27 липня 2021 року. Одну дозу отримали 86 952 людини, повністю імунізовані - 56 376 людей".

Деталі: Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні проведено 5 081 924 щеплення.

Загалом, протягом доби працювали: 829 мобільних бригад, 2 666 пунктів щеплення; 360 центрів вакцинації.