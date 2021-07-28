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В Украине провели более 5 млн прививок: 2 дозы получили 1,8 млн человек

Среда, 28 июля 2021, 08:49

За минувшие сутки 27 июля в Украине вакцинировали от COVID-19 143 328 человек, всего в стране проведено 5 081 924 прививки.

Источник: пресс-служба Минздрава

Прямая речь: "143 328 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 27 июля 2021 года. Одну дозу получили 86 952 человека, полностью иммунизированы - 56 376 человек".

Детали: Всего с начала прививочной кампании в Украине привито 3 264 715 человек, из них получили одну дозу - 3 264 713 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 817 211 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине проведено 5 081 924 прививки.

 

В общем, в течение суток работали: 829 мобильных бригад, 2 666 пунктов прививки; 360 центров вакцинации.

Украинская правда
Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусУкраина
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