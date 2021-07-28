У Конгресі США заслухали перших свідків щодо штурму Капітолію прихильниками Трампа

У Конгресі США відбулося засідання спеціального комітету Палати представників щодо штурму Капітолію прихильниками Дональда Трампа 6 січня, що поставило під загрозу підрахунок голосів виборників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Комітет, до якого увійшли сім демократів і двоє республіканців, збирається встановити всі обставини довкола подій 6 січня та роль у них Дональда Трампа. Раніше лідер меншості у Палаті представників Кевін МакКарті відкликав п’ятьох республіканців, призначених ним до комітету - після того як спікерка Ненсі Пелосі відкинула дві кандидатури - заявивши, що цей крок свідчить про її політично вмотивований добір членів комітету.

На першому засіданні, що тривало три години, заслухали свідків-поліцейських, що намагались стримати натовп. Також були продемонстровані відео з їхніх нагрудних камер.

Свідчення давали поліцейські Вашингтону Деніел Ходжес та Майкл Фенон, а також поліцейські Капітолію Гаррі Данн та Акіліно Гонелл.

Фенон розповідав, як його витягли у натовп і там побили, у тому числі його власним шокером, та закликали застрелити його з його ж службової зброї.

Данн розповів про расистські образи через свій колір шкіри. Гонелл, який перед тим служив в Іраку, розповів, що день під Капітолієм виявився гіршим за цей досвід і що він не був певен, що виживе.

В контексті цих свідчень Елізабет Чейні, республіканка від Вайомінгу, запитала поліцейських про слова експрезидента Трампа, який назвав своїх прихильників під Капітолієм "люблячим натовпом". Гонелл відповів, що досі відходить від цих "обіймів та поцілунків" та сказав, що вважає це спробою Трампа виправдатися за дії, що призвели до такого розвитку подій.

Нагадаємо, в середині липня у CША оголосили перший вирок у кримінальному провадженні проти прихильників Трампа, які увірвалися до Капітолію. 38-річний американець з Флориди, який визнав, що увірвався до палати Сенату і перешкоджав виборчій процедурі, отримав 8 місяців позбавлення волі.

Цей вирок вважають важливим прецедентом щодо того, якими будуть рішення судів у решті аналогічних справ. Загалом звинувачення висунуті щодо близько 550 осіб, і щонайменш 230 звинувачуються за тими ж статтями.