Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Конгресі США заслухали перших свідків щодо штурму Капітолію прихильниками Трампа

Середа, 28 липня 2021, 09:25

У Конгресі США відбулося засідання спеціального комітету Палати представників щодо штурму Капітолію прихильниками Дональда Трампа 6 січня, що поставило під загрозу підрахунок голосів виборників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Комітет, до якого увійшли сім демократів і двоє республіканців, збирається встановити всі обставини довкола подій 6 січня та роль у них Дональда Трампа. Раніше лідер меншості у Палаті представників Кевін МакКарті відкликав п’ятьох республіканців, призначених ним до комітету - після того як спікерка Ненсі Пелосі відкинула дві кандидатури - заявивши, що цей крок свідчить про її політично вмотивований добір членів комітету. 

На першому засіданні, що тривало три години, заслухали свідків-поліцейських, що намагались стримати натовп. Також були продемонстровані відео з їхніх нагрудних камер. 

Свідчення давали поліцейські Вашингтону Деніел Ходжес та Майкл Фенон, а також поліцейські Капітолію Гаррі Данн та Акіліно Гонелл. 

Фенон розповідав, як його витягли у натовп і там побили, у тому числі його власним шокером, та закликали застрелити його з його ж службової зброї.

Данн розповів про расистські образи через свій колір шкіри. Гонелл, який перед тим служив в Іраку, розповів, що день під Капітолієм виявився гіршим за цей досвід і що він не був певен, що виживе. 

В контексті цих свідчень Елізабет Чейні, республіканка від Вайомінгу, запитала поліцейських про слова експрезидента Трампа, який назвав своїх прихильників під Капітолієм "люблячим натовпом". Гонелл відповів, що досі відходить від цих "обіймів та поцілунків" та сказав, що вважає це спробою Трампа виправдатися за дії, що призвели до такого розвитку подій.

Нагадаємо, в середині липня у CША оголосили перший вирок у кримінальному провадженні проти прихильників Трампа, які увірвалися до Капітолію. 38-річний американець з Флориди, який визнав, що увірвався до палати Сенату і перешкоджав виборчій процедурі, отримав 8 місяців позбавлення волі.  

Цей вирок вважають важливим прецедентом щодо того, якими будуть рішення судів у решті аналогічних справ. Загалом звинувачення висунуті щодо близько 550 осіб, і щонайменш 230 звинувачуються за тими ж статтями.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАпрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: