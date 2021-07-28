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В Конгрессе США заслушали первых свидетелей штурма Капитолия сторонниками Трампа

Среда, 28 июля 2021, 09:25

В Конгрессе США состоялось заседание специального комитета Палаты представителей по штурму Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января, что поставило под угрозу подсчет голосов выборщиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Комитет, в который вошли семь демократов и двое республиканцев, собирается установить все обстоятельства вокруг событий 6 января и роли в них Дональда Трампа. Ранее лидер меньшинства в Палате представителей Кевин МакКарти отозвал пять республиканцев, назначенных им в комитет, после того как спикер Нэнси Пелоси отвергла две кандидатуры, заявив, что этот шаг свидетельствует о ее политически мотивированном отборе членов комитета.

На первом заседании, которое длилось три часа, заслушали свидетелей-полицейских, которые пытались сдержать толпу. Также были продемонстрированы видео с нагрудных камер.

Показания давали полицейские Вашингтона Дэниэл Ходжес и Майкл Фенон, а также полицейские Капитолия Гарри Данн и Акилино Гонелла.

Фенон рассказывал, как его вытащили в толпу и там избили, в том числе его собственным шокером, и призвали застрелить его из его же служебного оружия.

Данн рассказал о расистских оскорблениях из-за своего цвета кожи. Гонелла, который перед тем служил в Ираке, рассказал, что день под Капитолием оказался хуже и что он не был уверен, что выживет.

В контексте этих показаний Элизабет Чейни, республиканка от Вайоминга, спросила полицейских о словах экс-президента Трампа, который назвал своих сторонников под Капитолием "любящей толпой". Гонелла ответил, что до сих пор отходит от этих "объятий и поцелуев" и сказал, что считает это попыткой Трампа оправдать действия, которые привели к такому развитию событий.

Напомним, в середине июля в CША объявили первый приговор в уголовном производстве против сторонников Трампа, которые ворвались в Капитолий. 38-летний американец из Флориды, который признал, что ворвался в палату Сената и препятствовал избирательной процедуре, получил 8 месяцев лишения свободы.

Этот приговор считают важным прецедентом относительно того, какими будут решения судов по остальным аналогичным делам.

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Темы: ТрампСШАпрезидент
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