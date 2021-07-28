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В кількох регіонах України очікуються грози і град

Середа, 28 липня 2021, 09:48

В половині областей України очікується грози, пориви вітру, а також можливий град.

Джерело: повідомлення ДСНС

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, 28 липня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській вдень і в Полтавській та Кіровоградській областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с".

Деталі: В повідомленні наголошується, що в регіонах, де очікуються грози та град, оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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