В кількох регіонах України очікуються грози і град
Середа, 28 липня 2021, 09:48
В половині областей України очікується грози, пориви вітру, а також можливий град.
Джерело: повідомлення ДСНС
Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, 28 липня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській вдень і в Полтавській та Кіровоградській областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с".
Деталі: В повідомленні наголошується, що в регіонах, де очікуються грози та град, оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.
Українська правда