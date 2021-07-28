В ряде регионов Украины ожидаются грозы и град

В половине областей Украины ожидается грозы, порывы ветра, а также возможен град.

Источник: сообщение ДСНС

Дословно: "По данным УкрГидрометцентра 28 июля в западных, северных, Винницкой, Черкасской днем и в Полтавской и Кировоградской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с".

Детали: В сообщении отмечается, что в регионах, где ожидаются грозы и град, объявлено I (желтый) уровень опасности.