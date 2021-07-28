До головреда The Insider в Росії прийшли поліцейські
Середа, 28 липня 2021, 10:17
Головний редактор The Insider Russia Роман Доброхотов повідомив, що до нього прийшла поліція, імовірно з обшуком.
Джерело: Доброхотов в Twitter
Пряма мова: "Схоже, у мене обшук. Стукає поліція".
Видимо к у меня обыск. Стучится полиция— Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) July 28, 2021
Деталі: Доброхотов також вказав свою адресу і зазначив, що "адвокат не завадив би".
Передісторія:
- 23 липня Мін'юст Росії вніс The Insider до реєстру іноземних ЗМІ, що виконують функції іноагента.
Українська правда