Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

До головреда The Insider в Росії прийшли поліцейські

Середа, 28 липня 2021, 10:17
Фото з Facebook Доброхотова

Головний редактор The Insider Russia Роман Доброхотов повідомив, що до нього прийшла поліція, імовірно з обшуком.

Джерело: Доброхотов в Twitter

Пряма мова: "Схоже, у мене обшук. Стукає поліція".

Деталі: Доброхотов також вказав свою адресу і зазначив, що "адвокат не завадив би".

Передісторія:

  • 23 липня Мін'юст Росії вніс The Insider до реєстру іноземних ЗМІ, що виконують функції іноагента.

Українська правда
Теми: РосіяполіціяЗМІ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУкраїна та США вже домовилися підписати три документи під час візиту Зеленського

Третя доза Pfizer значно посилює захист від "Дельти" – компанія

Зеленський змінив начальника Генштабу, командувачів ДШВ та ООС

Новини 28 липня: нові правила перетину кордону, падіння літака

фото"Для мене було честю": Байден зустрівся з Тихановською

В авіакатастрофі на Прикарпатті загинули троє хасидів із США

Усі новини...
Росія
Український політв'язень в РФ переніс мікроінсульт
У Литві колишнього політика засудили до 6 років за шпигунство на користь РФ
Українці відповіли Путіну на тезу про "один народ"
Останні новини
02:34
Бойовики обмежують рух спостерігачів ОБСЄ
01:41
В ОРДЛО привезли чергову партію російської вакцини від COVID
00:56
ФотоГорів потяг "Київ-Херсон" 
00:24
В уряді анонсують безкоштовний транспорт на КПВВ з окупованими територіями
23:59
Місія МВФ у вересні відвідає Україну
23:41
фотоМакрон подав скаргу на автора плаката, який зобразив його в образі Гітлера
23:28
фотоУкраїна та США вже домовилися підписати три документи під час візиту Зеленського
22:56
З 2022 року Україна запроваджує збір біометричних даних іноземців для видачі віз
22:34
Третя доза Pfizer значно посилює захист від "Дельти" – компанія
22:09
Новини економіки: Україна готова до траншу МВФ, тарифи на електроенергію розгляне РНБО
Усі новини...