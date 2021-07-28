До головреда The Insider в Росії прийшли поліцейські

Головний редактор The Insider Russia Роман Доброхотов повідомив, що до нього прийшла поліція, імовірно з обшуком.

Джерело: Доброхотов в Twitter

Пряма мова: "Схоже, у мене обшук. Стукає поліція".

Видимо к у меня обыск. Стучится полиция — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) July 28, 2021

Деталі: Доброхотов також вказав свою адресу і зазначив, що "адвокат не завадив би".

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