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К главреду The Insider в России пришли полицейские

Среда, 28 июля 2021, 10:17
Фото с Facebook Доброхотова

Главный редактор The Insider Russia Роман Доброхотов сообщил, что к нему пришла полиция, предположительно с обыском.

Источник: Доброхотов в Twitter

Прямая речь: "Видимо у меня обыск. Стучится полиция".

Детали: Доброхотов также указал свой адрес и отметил, что "адвокат не помешал бы".

Предыстория:

  • 23 июля Минюст России внес The Insider в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента.

Украинская правда
Темы: РосcияполицияСМИ
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