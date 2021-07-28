К главреду The Insider в России пришли полицейские
Среда, 28 июля 2021, 10:17
Главный редактор The Insider Russia Роман Доброхотов сообщил, что к нему пришла полиция, предположительно с обыском.
Источник: Доброхотов в Twitter
Прямая речь: "Видимо у меня обыск. Стучится полиция".
Видимо к у меня обыск. Стучится полиция— Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) July 28, 2021
Детали: Доброхотов также указал свой адрес и отметил, что "адвокат не помешал бы".
Предыстория:
- 23 июля Минюст России внес The Insider в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента.
Украинская правда