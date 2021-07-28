К главреду The Insider в России пришли полицейские

Главный редактор The Insider Russia Роман Доброхотов сообщил, что к нему пришла полиция, предположительно с обыском.

Источник: Доброхотов в Twitter

Прямая речь: "Видимо у меня обыск. Стучится полиция".

Видимо к у меня обыск. Стучится полиция — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) July 28, 2021

Детали: Доброхотов также указал свой адрес и отметил, что "адвокат не помешал бы".

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