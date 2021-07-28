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Фальшиві посвідчення поліції та преси, COVID-сертифікати: силовики накрили друкарню

Середа, 28 липня 2021, 10:35

Столичні правоохоронці викрили підпільне виробництво фальшивих дипломів, посвідчень та COVID-сертифікатів.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, група осіб організувала у місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області діяльність підпільної "друкарні", де виготовляли підроблені документи різного спрямування.

Зокрема, документи про вищу освіту, сертифікати, свідоцтва, атестати та додатки до них, сертифікати про вакцинування від COVID-19, довідки про негативні результати ПЛР тестів тощо. Підроблені документи при цьому містили голографічні захисні елементи.

Прийом замовлень на виготовлення підроблених документів та їх збут здійснювався через інтернет, на популярних торгівельних майданчиках.

27 липня правоохоронці провели санкціоновані обшуки, у ході яких виявили та вилучили значну кількість дипломів з елементами голографічного захисту, різноманітні посвідчення, у тому числі співробітників поліції та преси, мокрі печатки Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я Республіки Білорусь, сертифікати про вакцинування від COVID-19 та негативні результати ПЛР тестів, велику кількість зразків голограм тощо.

Також вилучено 3 ноутбука із відомостями про спілкування з клієнтами, зразками дипломів, програмними засобами для виготовлення документів, 15 мобільних телефонів, на яких також виявлено листування із клієнтами, одноразові сім-картки, чорнові записи та обладнання.

 

Організатора злочинного бізнесу затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: прокуратура


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