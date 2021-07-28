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Фальшивые удостоверения полиции и прессы, COVID-сертификаты: силовики накрыли типографию

Среда, 28 июля 2021, 10:35
Фальшивые удостоверения полиции и прессы, COVID-сертификаты: силовики накрыли типографию

Столичные правоохранители разоблачили подпольное производство фальшивых дипломов, удостоверений и COVID сертификатов.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, группа лиц организовала в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области деятельность подпольной "типографии", где изготавливали поддельные документы разного направления.

В частности, документы о высшем образовании, сертификаты, свидетельства, аттестаты и приложения к ним, сертификаты о вакцинации от COVID-19, справки об отрицательных результатах ПЦР тестов и тому подобное. Поддельные документы при этом содержали голографические защитные элементы.

Прием заказов на изготовление поддельных документов и их сбыт осуществляется через интернет, на популярных торговых площадках.

27 июля правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли значительное количество дипломов с элементами голографической защиты, различные удостоверения, в том числе сотрудников полиции и прессы, мокрые печати Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР тестов, большое количество образцов голограмм и тому подобное.

Также изъято 3 ноутбука со сведениями об общении с клиентами, образцами дипломов, программными средствами для изготовления документов, 15 мобильных телефонов, на которых также выявлена переписка с клиентами, одноразовые сим-карты, черновые записи и оборудование.

 

Организатора преступного бизнеса задержали. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Украинская правда
Темы: прокуратура
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