В Росії громадянам РФ і Вірменії дали 10 років колонії: нібито передали Україні деталі ЗРК C-300

Ростовський обласний суд засудив до 9,5 і 10 років та 5 місяців колонії громадян РФ і Вірменії нібито за держзраду і шпигунство на користь України.

Джерело: сайт Федеральної служби безпеки Росії

Дослівно: "Ростовський обласний суд виніс обвинувальні вироки громадянину РФ Денису Лобову і громадянину Республіки Вірменія Арарату Хачатряну, причетним до здійснення контрабандних поставок з території Російської Федерації в Україну радіолокаційного обладнання для зенітно-ракетних систем "С-300", що становить державну таємницю".

Деталі: Лобову суд дав 9 років і 6 місяців, а Хачатряну 10 років і 5 місяців колонії суворого режиму.

За даними ФСБ, Хачатрян і Лобов, нібито "діючи в інтересах українського оборонно-промислового комплексу", займалися збиранням відомостей про так звані клістрони, що входять до складу ЗРК С-300, і передачею конкретних зразків зазначених виробів в Україну.

Повідомляється, що радіоелектронне обладнання Лобов нібито зберігав у підвалі свого будинку, де здійснював передпродажну підготовку. Після чого Хачатрян нібито організовував незаконне переміщення клістронів в Україну через жителів російсько-українського прикордоння. У ФСБ вважають, що кінцевим одержувачем клістронів нібито виступав ДК "Укроборонпром".

Повідомляється, що в березні 2020 року Хачатрян прибув в Росію нібито для чергової закупівлі клістронів і був "затриманий на місці злочину".