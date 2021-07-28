В России гражданам РФ и Армении дали 10 лет колонии: якобы передали Украине детали ЗРК C-300

Ростовский областной суд приговорил к 9,5 и 10 годам и 5 месяцам колонии граждан РФ и Армении якобы за госизмену и шпионаж в пользу Украины.

Источник: сайт Федеральной службы безопасности России

Дословно: "Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры гражданину РФ Денису Лобову и гражданину Республики Армения Арарату Хачатряну, причастным к осуществлению контрабандных поставок с территории Российской Федерации в Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем "С-300"".

Детали: Лобову суд дал 9 лет и 6 месяцев, а Хачатряну 10 лет и 5 месяцев колонии строгого режима.

По данным ФСБ, Хачатрян и Лобов, якобы "действуя в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса", занимались собиранием сведений о так называемых клистронах, входящих в состав ЗРК С-300, и передачей конкретных образцов указанных изделий в Украину.

Сообщается, что приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов якобы хранил в подвале своего дома, где производил предпродажную подготовку. После чего Хачатрян якобы организовывал незаконное перемещение клистронов в Украину через жителей российско-украинского приграничья. В ФСБ считают, что конечным получателем клистронов якобы выступал ГК "Укроборонпром".

Сообщается, что в марте 2020 года Хачатрян прибыл в Россию якобы для очередной закупки клистронов и был "задержан с поличным".