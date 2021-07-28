НАЗК почало перевірку декларацій Медведчука і ще 9 нардепів

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку 40 декларацій публічних службовців, у тому числі 10 народних депутатів та 16 депутатів місцевих рад.

Джерело: НАЗК

Деталі: Усього з початку 2021 року НАЗК узяло в перевірку вже 897 декларацій публічних службовців.

За минулий тиждень підставами для початку перевірки декларацій стали:

результати проведеного моніторингу способу життя – НАЗК визначило, що спосіб життя декларанта не відповідає його доходам;

висока посада декларанта (чіткий перелік посад визначений у Порядку черговості);

значна кількість ризиків, визначених у декларації за результатами автоматичного аналізу;

заяви від громадян, ЗМІ, правоохоронних органів до НАЗК про недостовірні дані у декларації посадовця.

За результатами проведеного моніторингу способу життя НАЗК розпочало перевірку декларацій таких осіб:

1.Медведчук Віктор Володимирович, народний депутат України

2.Бурдейний Михайло Володимирович, начальник відділу Волинської митниці Держмитслужби

3.Дудка Олена Анатоліївна, завідувач сектора з питань інфраструктури, впровадження діджиталізації та цифрової трансформації Великоолександрівської РДА Херсонської області

За посадою (порядком черговості) НАЗК узяло в перевірку декларації таких народних депутатів:

1.Стефанчук Микола Олексійович, народний депутат України

2.Піпа Наталія Романівна, народний депутат України

3.Марусяк Олег Романович, народний депутат України

4.Струневич Вадим Олегович, народний депутат України

5.Буймістер Людмила Анатоліївна, народний депутат України

6.Кузьміних Сергій Володимирович, народний депутат України

7.Молоток Ігор Федорович, народний депутат України

8.Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна, народний депутат України

Крім того, за результатами автоматичного аналізу ризиків у деклараціях розпочато перевірку декларацій нардепа Івана Чайківського, а також декількох десятків чиновників різного рівня і депутатів місцевих рад.

На проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів. За наявності підстав перевірку може бути продовжено, але не більше ніж на 60 календарних днів.