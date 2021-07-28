НАПК начало проверку деклараций Медведчука и еще 9 нардепов

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку 40 деклараций публичных служащих, в том числе 10 народных депутатов и 16 депутатов местных советов.

Источник: НАПК

Детали: Всего с начала 2021 года НАПК взяло в проверку уже 897 деклараций публичных служащих.

За прошедшую неделю основаниями для начала проверки деклараций стали:

результаты проведенного мониторинга образа жизни: НАПК определило, что образ жизни декларанта не соответствует его доходам;

высокая должность декларанта (четкий перечень должностей определен в Порядке очередности);

значительное количество рисков, определенных в декларации по результатам автоматического анализа;

заявления от граждан, СМИ, правоохранительных органов к НАПК о недостоверных данных в декларации должностного лица.

По результатам проведенного мониторинга образа жизни НАПК начало проверку деклараций следующих лиц:

1.Медведчук Виктор Владимирович, народный депутат Украины

2.Бурдейный Михаил Владимирович, начальник отдела Волынской таможни Гостаможслужбы

3.Дудка Елена Анатольевна, заведующий сектором по вопросам инфраструктуры, внедрения диджитализации и цифровой трансформации Великоалександровской РГА Херсонской области

По должности (порядку очередности) НАПК взяло в проверку декларации таких народных депутатов:

1.Стефанчук Николай Алексеевич, народный депутат Украины;

2.Пипа Наталья Романовна, народный депутат Украины;

3.Марусяк Олег Романович, народный депутат Украины;

4.Струневич Вадим Олегович, народный депутат Украины;

5.Буймистер Людмила Анатольевна, народный депутат Украины;

6.Кузьминых Сергей Владимирович, народный депутат Украины;

7.Молоток Игорь Федорович, народный депутат Украины

8.Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна, народный депутат Украины

Кроме того, по результатам автоматического анализа рисков в декларациях начата проверка деклараций нардепа Ивана Чайкивского, а также нескольких десятков чиновников разного уровня и депутатов местных советов.

На проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований проверка может быть продлена, но не более чем на 60 календарных дней.