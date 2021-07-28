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Першу декларацію "Кримської платформи" майже узгодили – Кулеба

Середа, 28 липня 2021, 11:30
Першу декларацію Кримської платформи майже узгодили – Кулеба
Фото agropolit.com

Країни, що візьмуть участь у першому саміті "Кримської платформи", майже завершили узгодження Кримської декларації – документа, який має бути проголошений за підсумками саміту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 

"Вже майже узгоджена Кримська декларація. Це підсумковий документ саміту, який зафіксує принципово важливі для України положення… Ми вже на фінішній прямій до успіху Кримської платформи", – зазначив Кулеба. 

Дмитро Кулеба зазначив, що вже 28 держав і міжнародних організацій підтвердили свою участь у саміті Кримської платформи 23 серпня. 

Він зауважив, що саміт не буде "одноразовою" подією і після нього триватиме регулярна робота на багатьох рівнях. 

За його словами, готується довгострокова концепція роботи платформи за п’ятьма пріоритетними напрямками - політика невизнання протиправної анексії Криму, санкції, безпека в Азово-Чорноморському регіоні, захист прав людини і дотримання міжнародного гуманітарного правда, екологічні та економічні наслідки анексії.

"Україна виступила не лише державою, яка звертається за допомогою до партнерів, а й пропонує спільні рішення для відновлення безпеки у регіоні та світі. Прогрес у питанні деокупації Криму слугуватиме важливим елементом більш широкої політики міжнародної спільноти щодо розв’язання заморожених конфліктів у Європі", – зазначив глава МЗС.

Дмитро Кулеба додав, що Крим для Росії "вже став валізою без ручки, а "Кримська платформа" перетворить його на непідйомний вантаж".

Як повідомлялося, США визначилися із представником на першому саміті "Кримської платформи" – ним буде міністр транспорту Пітер Буттіджедж.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроКрим
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