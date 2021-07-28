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Первую декларацию "Крымской платформы" почти согласовали – Кулеба

Среда, 28 июля 2021, 11:30
Фото agropolit.com

Страны, которые примут участие в первом саммите "Крымской платформы", почти завершили согласование Крымской декларации – документа, который должен быть провозглашен по итогам саммита.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Уже почти согласована Крымская декларация. Это итоговый документ саммита, который зафиксирует принципиально важные для Украины положения ... Мы уже на финишной прямой к успеху Крымской платформы", – отметил Кулеба.

Дмитрий Кулеба отметил, что уже 28 государств и международных организаций подтвердили свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа.

Он отметил, что саммит не будет "одноразовым" событием и после него продлится регулярная работа на многих уровнях.

По его словам, готовится долгосрочная концепция работы платформы по пяти приоритетным направлениям – политика непризнания противоправной аннексии Крыма, санкции, безопасность в Азово-Черноморском регионе, защита прав человека и соблюдения международного гуманитарного правда, экологические и экономические последствия аннексии.

"Украина выступила не только государством, обращается за помощью к партнерам, но и предлагает совместные решения для восстановления безопасности в регионе и мире. Прогресс в вопросе деоккупации Крыма послужит важным элементом более широкой политики международного сообщества по решению замороженных конфликтов в Европе", – отметил глава МИД.

Дмитрий Кулеба добавил, что Крым для России "уже стал чемоданом без ручки, а "Крымская платформа" превратит его в неподъемный груз".

Как сообщалось, США определились с представителем на первом саммите "Крымской платформы" – им будет министр транспорта Питер Буттиджедж.

Темы: Кулеба ДмитрийКрым
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