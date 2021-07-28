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Спека відступить з початком серпня

Середа, 28 липня 2021, 11:52

У четвер в Україні передбачаються повсюди періодичні дощі, а температура повітря коливатиметься в межах +29+34 градусів.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Деталі: За словами синоптика, періодичні дощі та грози у четвер передбачаються практично повсюди в Україні.

Більше опадів припаде на другу половину дня та вечір. Проте на Заході ввечері переважатиме суха погода - дощовий фронт зсунеться.

Температура повітря в Україні коливатиметься в межах +29+34 градусів, у західних областях повітря  буде трохи свіжішим, +26+31 градус.

Четвер у Києві буде спекотним, протягом дня очікується близько +30 градусів.

 

Спека в столиці триватиме до початку наступного тижня, але вже у вівторок стане відчутно свіжіше.

У четвер у Києві можливі короткочасні дощі з грозами. Більша ймовірність опадів - ввечері 29-го липня.

До кінця тижня та на початку наступного спекотна погода домінуватиме.

Відчутне зниження температури повітря прийде у вівторок, 3-го серпня.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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