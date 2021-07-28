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Жара отступит с начала августа

Среда, 28 июля 2021, 11:52
Жара отступит с начала августа

В четверг в Украине прогнозируют повсюду периодические дожди, а температура воздуха будет колебаться в пределах +29+34 градусов.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Детали: По словам синоптика, периодические дожди и грозы в четверг предусматриваются практически повсеместно в Украине.

Больше осадков придется на вторую половину дня и вечер. Однако на Западе вечером будет преобладать сухая погода - дождевой фронт сместится.

Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +29+34 градусов, в западных областях воздух будет немного свежее, +26+31 градус.

Четверг в Киеве будет жарким, в течение дня ожидается около +30 градусов.

 

Жара в столице продлится до начала следующей недели, но уже во вторник станет ощутимо свежее.

В четверг в Киеве возможны кратковременные дожди с грозами. Большая вероятность осадков - вечером 29 июля.

До конца недели и в начале следующей жаркая погода будет доминировать.

Ощутимое снижение температуры воздуха придет во вторник, 3 августа.

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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