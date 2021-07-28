Жара отступит с начала августа
В четверг в Украине прогнозируют повсюду периодические дожди, а температура воздуха будет колебаться в пределах +29+34 градусов.
Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко
Детали: По словам синоптика, периодические дожди и грозы в четверг предусматриваются практически повсеместно в Украине.
Больше осадков придется на вторую половину дня и вечер. Однако на Западе вечером будет преобладать сухая погода - дождевой фронт сместится.
Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +29+34 градусов, в западных областях воздух будет немного свежее, +26+31 градус.
Четверг в Киеве будет жарким, в течение дня ожидается около +30 градусов.
Жара в столице продлится до начала следующей недели, но уже во вторник станет ощутимо свежее.
В четверг в Киеве возможны кратковременные дожди с грозами. Большая вероятность осадков - вечером 29 июля.
До конца недели и в начале следующей жаркая погода будет доминировать.
Ощутимое снижение температуры воздуха придет во вторник, 3 августа.