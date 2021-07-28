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Італія: майже всі померлі від COVID-19 з лютого не були повністю вакциновані

Середа, 28 липня 2021, 12:36

В Італії заявили, що майже 99% людей, які померли від COVID-19 в країні з лютого цього року, не були повністю вакциновані.

Такі дані надав Національний інститут охорони здоров'я (ISS), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

З 1 лютого по 21 липня в Італії було зареєстровано 423 випадки смерті від COVID серед повністю вакцинованих людей, що становить 1,2% від загального числа померлих 35 776, йдеться в заяві інституту.

В опублікованому органом дослідженні, що міститься в регулярному звіті про смерті від COVID-19, сказано, що нечисленна кількість повністю вакцинованих людей, які померли від COVID, також були значно старшими від тих, хто помер без повної вакцинації - 88,6 року проти 80.

До зараження вірусом у них також були більш серйозні проблеми зі здоров'ям.

Вивчаючи медичні карти 70 з 423 повністю вакцинованих людей, які померли від COVID, інститут повідомив, що середня кількість основних захворювань у цих людей склала 5,0 порівняно з 3,7 для випадків смерті від COVID серед людей, які не були повністю вакциновані.

Минулого тижня Італія слідом за Францією оголосила, що підтвердження вакцинації або імунітету від COVID-19 найближчим часом стане обов'язковим для участі у безлічі заходів, включаючи харчування в приміщеннях і відвідування таких місць, як тренажерні зали, басейни, музеї і кінотеатри.

Після цього оголошення італійська влада зафіксувала помітне зростання реєстрації на вакцинацію.

На сьогодні в Італії майже 57% населення, старше 12 років, повністю вакциновані.

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіякарантинвакцинація
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