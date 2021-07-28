Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Италия: почти все умершие от COVID-19 с февраля не были полностью вакцинированы

Среда, 28 июля 2021, 12:36

В Италии заявили, что почти 99% людей, умерших от COVID-19 в стране с февраля этого года, не были полностью вакцинированы.

Такие данные предоставил Национальный институт здравоохранения (ISS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

С 1 февраля по 21 июля в Италии было зарегистрировано 423 случая смерти от COVID среди полностью вакцинированных человек, что составляет 1,2% от общего числа умерших 35776, говорится в заявлении института.

В опубликованном органом исследовании, которое содержится в регулярном отчете о смерти от COVID-19, сказано, что немногочисленное количество полностью вакцинированных людей, умерших от COVID, также были значительно старше тех, кто умер без полной вакцинации - 88,6 лет против 80.

До заражения вирусом у них также были более серьезные проблемы со здоровьем.

Изучая медицинские карты 70 из 423 полностью вакцинированных людей, умерших от COVID, институт сообщил, что среднее количество основных заболеваний у этих людей составило 5,0 по сравнению с 3,7 для случаев смерти от COVID среди людей, которые не были полностью вакцинированы.

На прошлой неделе Италия вслед за Францией объявила, что подтверждение вакцинации или иммунитета от COVID-19 в ближайшее время станет обязательным для участия во множестве мероприятий, включая питание в помещениях и посещения таких мест, как тренажерные залы, бассейны, музеи и кинотеатры.

После этого объявления итальянские власти зафиксировали заметный рост регистрации на вакцинацию.

На сегодняшний день в Италии почти 57% населения старше 12 лет полностью вакцинированы.

Темы: Италиякарантинвакцинация
powered by lun.ua
Главное сегодня

Третья доза Pfizer значительно усиливает защиту от "Дельты" – компания

Зеленский сменил начальника Генштаба, командующих ДШВ и ООС

Новости 28 июля: новые правила пересечения границы, падение самолета

фото"Для меня было честью": Байден встретился с Тихановской

В авиакатастрофе на Прикарпатье погибли трое хасидов из США

СНБО проведет выездное заседание в Донецкой области – источник

Все новости...
Италия
Из-за пожаров на итальянском острове Сардиния эвакуировали несколько сотен человек
В Риме зафиксировали всплеск COVID-заражений — считается, из-за празднования после Евро
Последние новости
23:41
фотоМакрон подал жалобу на автора плаката, который изобразил его в образе Гитлера
23:28
фотоУкраина и США уже договорились подписать три документа во время визита Зеленского
22:56
С 2022 года Украина вводит сбор биометрических данных иностранцев для выдачи виз
22:34
Третья доза Pfizer значительно усиливает защиту от "Дельты" – компания
22:09
Новости экономики: Украина готова к траншу МВФ, тарифы на электроэнергию рассмотрит СНБО
21:58
Доказать в суде контроль РФ на Донбассе помогут показания пленных и предателей - Лещина
21:45
Зеленский сменил начальника Генштаба, командующих ДШВ и ООС
21:31
ЕБРР планирует предоставить Ощадбанку кредит в 100 млн евро
21:23
Новости 28 июля: новые правила пересечения границы, падение самолета
21:02
Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро
Все новости...