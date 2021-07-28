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Италия: почти все умершие от COVID-19 с февраля не были полностью вакцинированы

Среда, 28 июля 2021, 12:36

В Италии заявили, что почти 99% людей, умерших от COVID-19 в стране с февраля этого года, не были полностью вакцинированы.

Такие данные предоставил Национальный институт здравоохранения (ISS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

С 1 февраля по 21 июля в Италии было зарегистрировано 423 случая смерти от COVID среди полностью вакцинированных человек, что составляет 1,2% от общего числа умерших 35776, говорится в заявлении института.

В опубликованном органом исследовании, которое содержится в регулярном отчете о смерти от COVID-19, сказано, что немногочисленное количество полностью вакцинированных людей, умерших от COVID, также были значительно старше тех, кто умер без полной вакцинации - 88,6 лет против 80.

До заражения вирусом у них также были более серьезные проблемы со здоровьем.

Изучая медицинские карты 70 из 423 полностью вакцинированных людей, умерших от COVID, институт сообщил, что среднее количество основных заболеваний у этих людей составило 5,0 по сравнению с 3,7 для случаев смерти от COVID среди людей, которые не были полностью вакцинированы.

На прошлой неделе Италия вслед за Францией объявила, что подтверждение вакцинации или иммунитета от COVID-19 в ближайшее время станет обязательным для участия во множестве мероприятий, включая питание в помещениях и посещения таких мест, как тренажерные залы, бассейны, музеи и кинотеатры.

После этого объявления итальянские власти зафиксировали заметный рост регистрации на вакцинацию.

На сегодняшний день в Италии почти 57% населения старше 12 лет полностью вакцинированы.

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Темы: Италиякарантинвакцинация
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