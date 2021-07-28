За добу в Києві додалося 189 хворих на коронавірус

У Києві за добу 27 липня виявили 189 хворих на коронавірус, померла одна людина.

Джерело: очільник столиці Віталій Кличко

Пряма мова: "189 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла одна людина. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 218 390".

Деталі: Захворіли минулої доби: 102 жінки віком від 20 до 79 років, 77 чоловіків віком від 20 до 72 років. А також 5 дівчаток віком 3 до 17 років і 5 хлопчиків від 10 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 39. У Святошинському – 36 та в Шевченківському районі – 26 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 29 хворих на коронавірус. А також 19 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 122 людини. Загалом коронавірус подолали 208 845 мешканці столиці.