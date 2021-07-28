Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За добу в Києві додалося 189 хворих на коронавірус

Середа, 28 липня 2021, 12:50

У Києві за добу 27 липня виявили 189 хворих на коронавірус, померла одна людина.

Джерело: очільник столиці Віталій Кличко

Пряма мова: "189 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла одна людина. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 218 390".

Деталі: Захворіли минулої доби: 102 жінки віком від 20 до 79 років, 77 чоловіків віком від 20 до 72 років. А також 5 дівчаток віком 3 до 17 років і 5 хлопчиків від 10 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 39. У Святошинському – 36 та в Шевченківському районі – 26 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 29 хворих на коронавірус. А також 19 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 122 людини. Загалом коронавірус подолали 208 845 мешканці столиці.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУкраїна та США вже домовилися підписати три документи під час візиту Зеленського

Третя доза Pfizer значно посилює захист від "Дельти" – компанія

Зеленський змінив начальника Генштабу, командувачів ДШВ та ООС

Новини 28 липня: нові правила перетину кордону, падіння літака

фото"Для мене було честю": Байден зустрівся з Тихановською

В авіакатастрофі на Прикарпатті загинули троє хасидів із США

Усі новини...
Київ
Зеленський "шпиганув" Кличка через хресну ходу УПЦ МП
У Києві помер перший пацієнт зі штамом Дельта
В ЄС оцінили кмітливу реакцію Києва на угоду щодо "Північного потоку-2" – Politico
Останні новини
02:34
Бойовики обмежують рух спостерігачів ОБСЄ
01:41
В ОРДЛО привезли чергову партію російської вакцини від COVID
00:56
ФотоГорів потяг "Київ-Херсон" 
00:24
В уряді анонсують безкоштовний транспорт на КПВВ з окупованими територіями
23:59
Місія МВФ у вересні відвідає Україну
23:41
фотоМакрон подав скаргу на автора плаката, який зобразив його в образі Гітлера
23:28
фотоУкраїна та США вже домовилися підписати три документи під час візиту Зеленського
22:56
З 2022 року Україна запроваджує збір біометричних даних іноземців для видачі віз
22:34
Третя доза Pfizer значно посилює захист від "Дельти" – компанія
22:09
Новини економіки: Україна готова до траншу МВФ, тарифи на електроенергію розгляне РНБО
Усі новини...