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За сутки в Киеве прибавилось 189 больных коронавирусом

Среда, 28 июля 2021, 12:50
За сутки в Киеве прибавилось 189 больных коронавирусом

В Киеве за сутки 27 июля обнаружили 189 больных коронавирусом, умер один человек.

Источник: глава столицы Виталий Кличко

Прямая речь: "189 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умер один человек. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 218 390".

Детали: Заболели за прошедшие сутки: 102 женщины в возрасте от 20 до 79 лет, 77 мужчин в возрасте от 20 до 72 лет. А также 5 девочек в возрасте 3 до 17 лет и 5 мальчиков от 10 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 39. В Святошинском - 36 и в Шевченковском районе - 26 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 29 больных коронавирусом. А также 19 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 122 человека. В целом коронавирус преодолели 208 845 жителей столицы

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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