Через поширення штаму "Дельта" уряд змінить порядок перетину кордону

Кабінет міністрів внесе зміни до правил перетину державного кордону України: ті хто в’їжджатимуть з Росії чи Індії після 7 днів перебування в цих країнах підлягатимуть обов’язковій самоізоляції чи обсервації.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на засіданні уряду 28 липня

Пряма мова: "Новий штам коронавірусу "Дельта" активно шириться Європою, великий спалах, спричинений цим штамом циркулює на території Російської Федерації. Ми пропонуємо нові правила перетину кордону, які наберуть чинності через 7 днів після офіційної публікації, щоб знизити можливість поширення вірусу на території України, якщо хтось інфікується за межами нашої країни.

Завдяки цим змінам ми зможемо робити більш якісні епідеміологічні розслідування у разі виявлення носія. Самоізоляція або обсервація невакцинованих від COVID-19 людей сприятиме контролю і зменшить шанс нового масштабного спалаху на території нашої держави.

Варто зауважити, що для громадян України, які виїхали за межі країни до моменту набуття чинності цієї постанови, яку ми пропонуємо, повернення додому буде залишатись безперешкодним. З набранням чинності постанови громадяни України продовжать безперешкодно перетинати кордон у разі наявності хоча б одного щеплення від COVID-19.

Іноземці завжди повинні мати негативний результат тесту, страховий поліс.. У разі відсутності повного курсу вакцинації в іноземця чи хоча б одного щеплення в громадянина України при перетині кордону буде запропоновано встановити додаток "Вдома". Він розпочне контролювати самоізоляцію через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативний результат тесту на території нашої держави".

Деталі: За словами Ляшка, таким чином вдасться контролювати стан здоров’я подорожуючих українців та іноземних туристів. У разі позитивного тесту після перетину державного кордону людина йде або на самоізоляцію або на лікування – за потребою, а епідеміологи розпочинають розслідування та тестування всіх контактних осіб.

Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці чи українці, які прибули з Росії та Індії. Якщо вони провели останні 7 днів до перетину українського кордону в цих країнах, вони підлягатимуть обов’язковій самоізоляції чи обсервації протягом 14 днів без можливості її припинення.

UPD: Нові правила перетину кордону і проходження через пункти пропуску на Донбасі і через адмінмежу з Кримом почнуть діяти з 5 серпня. Роз'яснення, для кого обов'язковою є самоізоляція.