Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Польщі створять службу протидії кіберзагрозам

Середа, 28 липня 2021, 14:19

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив, що буде створена нова служба, яка буде займатись виключно протидією кіберзагрозам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Настав час створити службу, яка відповідатиме на поширення кібератак; буде створений фонд кібербезпеки", - заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

За словами глави польського уряду, комп'ютерне шахрайство, фейкові електронні листи, SMS або крадіжка особистих даних - це явища, про які ми чуємо все частіше.

"Не минає жодного дня, щоб ми не почули про напади, спрямовані з різних куточків світу, на жаль, часто натхненні Росією чи Сходом. Кіберзлочинність - це чума XXI століття, яка загрожує державним установам, громадянам та компаніям", - зазначив Моравецький.

"Буквально десяток днів тому група зв'язаних з Росією хакерів атакувала систему великих компаній. Ми маємо справу з дуже добре організованою міжнародною мережею кіберзлочинних груп", - сказав він.

"Ми хочемо, щоб поліція мала відповідні інструменти, найкращі рішення та компетенцію для боротьби з кіберзлочинністю, щоб ми могли якнайкраще реагувати на ці загрози. Ось чому також буде створений Фонд кібербезпеки" - пояснив прем'єр-міністр.

"Існує гонка озброєнь між поліцією та кіберзлочинцями. Хто швидше знайде нові методи, хто освоїть їх, отримає перевагу", - сказав Матеуш Моравецький.

"Те, що в голові наших ІТ-спеціалістів, наших фахівців у цій галузі, ми хочемо накопичити в одному місці, щоб найкраще реагувати на ці загрози", - додав він.

У червня віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качинський заявив, посилаючись на інформацію від контррозвідки та Агентства внутрішньої безпеки, що ціла низка польських міністрів і депутатів зазнали кібератаки.

За даними польських спецслужб, список цілей атаки хакерської групи UNC1151, яку пов’язують з російськими спецслужбами, включав щонайменше 4350 електронних адрес, що належать громадянам Польщі.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУкраїна та США вже домовилися підписати три документи під час візиту Зеленського

Третя доза Pfizer значно посилює захист від "Дельти" – компанія

Зеленський змінив начальника Генштабу, командувачів ДШВ та ООС

Новини 28 липня: нові правила перетину кордону, падіння літака

фото"Для мене було честю": Байден зустрівся з Тихановською

В авіакатастрофі на Прикарпатті загинули троє хасидів із США

Усі новини...
Останні новини
00:24
В уряді анонсують безкоштовний транспорт на КПВВ з окупованими територіями
23:59
Місія МВФ у вересні відвідає Україну
23:41
фотоМакрон подав скаргу на автора плаката, який зобразив його в образі Гітлера
23:28
фотоУкраїна та США вже домовилися підписати три документи під час візиту Зеленського
22:56
З 2022 року Україна запроваджує збір біометричних даних іноземців для видачі віз
22:34
Третя доза Pfizer значно посилює захист від "Дельти" – компанія
22:09
Новини економіки: Україна готова до траншу МВФ, тарифи на електроенергію розгляне РНБО
21:58
Довести в суді контроль РФ на Донбасі допоможуть покази полонених та зрадників – Ліщина
21:45
Зеленський змінив начальника Генштабу, командувачів ДШВ та ООС
21:31
ЄБРР планує надати Ощадбанку кредит у 100 млн євро з правом увійти в капітал
Усі новини...