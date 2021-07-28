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У Польщі створять службу протидії кіберзагрозам

Середа, 28 липня 2021, 14:19
У Польщі створять службу протидії кіберзагрозам

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив, що буде створена нова служба, яка буде займатись виключно протидією кіберзагрозам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Настав час створити службу, яка відповідатиме на поширення кібератак; буде створений фонд кібербезпеки", - заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

За словами глави польського уряду, комп'ютерне шахрайство, фейкові електронні листи, SMS або крадіжка особистих даних - це явища, про які ми чуємо все частіше.

"Не минає жодного дня, щоб ми не почули про напади, спрямовані з різних куточків світу, на жаль, часто натхненні Росією чи Сходом. Кіберзлочинність - це чума XXI століття, яка загрожує державним установам, громадянам та компаніям", - зазначив Моравецький.

"Буквально десяток днів тому група зв'язаних з Росією хакерів атакувала систему великих компаній. Ми маємо справу з дуже добре організованою міжнародною мережею кіберзлочинних груп", - сказав він.

"Ми хочемо, щоб поліція мала відповідні інструменти, найкращі рішення та компетенцію для боротьби з кіберзлочинністю, щоб ми могли якнайкраще реагувати на ці загрози. Ось чому також буде створений Фонд кібербезпеки" - пояснив прем'єр-міністр.

"Існує гонка озброєнь між поліцією та кіберзлочинцями. Хто швидше знайде нові методи, хто освоїть їх, отримає перевагу", - сказав Матеуш Моравецький.

"Те, що в голові наших ІТ-спеціалістів, наших фахівців у цій галузі, ми хочемо накопичити в одному місці, щоб найкраще реагувати на ці загрози", - додав він.

У червня віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качинський заявив, посилаючись на інформацію від контррозвідки та Агентства внутрішньої безпеки, що ціла низка польських міністрів і депутатів зазнали кібератаки.

За даними польських спецслужб, список цілей атаки хакерської групи UNC1151, яку пов’язують з російськими спецслужбами, включав щонайменше 4350 електронних адрес, що належать громадянам Польщі.

"Українська правда" у Threads

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