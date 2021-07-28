В Польше создадут службу противодействия киберугрозам

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что будет создана новая служба, которая будет заниматься исключительно противодействием киберугрозам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Пришло время создать службу, которая будет отвечать на распространение кибератак; будет создан фонд кибербезопасности", - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По словам главы польского правительства, компьютерное мошенничество, фейковые электронные письма, SMS или кража личных данных - это явления, о которых мы слышим все чаще.

"Не проходит ни дня, чтобы мы не услышали о нападениях, направленных из разных уголков мира, к сожалению, они часто вдохновлены Россией или Востоком. Киберпреступность - это чума XXI века, которая угрожает государственным учреждениям, гражданам и компаниям", - отметил Моравецкий.

"Буквально десяток дней назад группа связанных с Россией хакеров атаковала систему крупных компаний. Мы имеем дело с очень хорошо организованной международной сетью киберпреступных групп", - сказал он.

"Мы хотим, чтобы полиция имела соответствующие инструменты, лучшие решения и компетенцию для борьбы с киберпреступностью, чтобы мы могли лучше реагировать на эти угрозы. Вот почему также будет создан Фонд кибербезопасности", - пояснил премьер-министр.

"Существует гонка вооружений между полицией и киберпреступниками. Кто быстрее найдет новые методы, кто освоит их, получит преимущество", - сказал Матеуш Моравецкий.

"То, что в голове наших ІТ-специалистов, наших специалистов в этой области, мы хотим накопить в одном месте, чтобы лучше реагировать на эти угрозы", - добавил он.

В середине июня вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский заявил, ссылаясь на информацию от контрразведки и Агентства внутренней безопасности, целый ряд польских министров и депутатов подверглись кибератаке.

По данным польских спецслужб, список целей атаки хакерской группы UNC1151, которую связывают с российскими спецслужбами, включал не менее 4350 электронных адресов, принадлежащих гражданам Польши.