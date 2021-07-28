Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше создадут службу противодействия киберугрозам

Среда, 28 июля 2021, 14:19
В Польше создадут службу противодействия киберугрозам

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что будет создана новая служба, которая будет заниматься исключительно противодействием киберугрозам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Пришло время создать службу, которая будет отвечать на распространение кибератак; будет создан фонд кибербезопасности", - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По словам главы польского правительства, компьютерное мошенничество, фейковые электронные письма, SMS или кража личных данных - это явления, о которых мы слышим все чаще.

"Не проходит ни дня, чтобы мы не услышали о нападениях, направленных из разных уголков мира, к сожалению, они часто вдохновлены Россией или Востоком. Киберпреступность - это чума XXI века, которая угрожает государственным учреждениям, гражданам и компаниям", - отметил Моравецкий.

"Буквально десяток дней назад группа связанных с Россией хакеров атаковала систему крупных компаний. Мы имеем дело с очень хорошо организованной международной сетью киберпреступных групп", - сказал он.

"Мы хотим, чтобы полиция имела соответствующие инструменты, лучшие решения и компетенцию для борьбы с киберпреступностью, чтобы мы могли лучше реагировать на эти угрозы. Вот почему также будет создан Фонд кибербезопасности", - пояснил премьер-министр.

"Существует гонка вооружений между полицией и киберпреступниками. Кто быстрее найдет новые методы, кто освоит их, получит преимущество", - сказал Матеуш Моравецкий.

"То, что в голове наших ІТ-специалистов, наших специалистов в этой области, мы хотим накопить в одном месте, чтобы лучше реагировать на эти угрозы", - добавил он.

В середине июня вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский заявил, ссылаясь на информацию от контрразведки и Агентства внутренней безопасности, целый ряд польских министров и депутатов подверглись кибератаке.

По данным польских спецслужб, список целей атаки хакерской группы UNC1151, которую связывают с российскими спецслужбами, включал не менее 4350 электронных адресов, принадлежащих гражданам Польши.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: