На Прикарпатті спортивний літак упав на будинок – четверо загиблих

На Прикарпатті внаслідок падіння легкомоторного спортивного літака загинуло 4 людини.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій і поліція Івано-Франківської області

Деталі: 28 липня близько 13:40 поблизу с. Шепарівці Коломийського району сталося падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок з подальшим горінням, внаслідок чого 4 особи загинули.

О 13:58 пожежу локалізовано.

О 14:47 вогнеборці ліквідували пожежу площею 100 квадратних метрів, що сталася внаслідок падіння легкомоторного літака WT-10 Advantic на приватний житловий будинок в Івано-Франківській області.

У результаті аварії загинув пілот і три пасажири. За попередньою інформацією поліції, на борту перебували пілот, мешканець Прикарпаття, і троє пасажирів-іноземців.

На момент аварії у будинку, який загорівся, людей не було.

Поліцейські встановлюють обставини падіння спортивного літака на Коломийщині. На місці інциденту працюють слідчо-оперативна група обласної поліції, експерти-криміналісти та інші екстрені служби, які встановлюють всі обставини аварії.

За результатами першочергових слідчих дій буде прийняте рішення про правову кваліфікацію події.