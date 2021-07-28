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На Прикарпатті спортивний літак упав на будинок – четверо загиблих

Середа, 28 липня 2021, 14:23
ДСНС України

На Прикарпатті внаслідок падіння легкомоторного спортивного літака загинуло 4 людини.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій і поліція Івано-Франківської області

Деталі: 28 липня близько 13:40 поблизу с. Шепарівці Коломийського району сталося падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок з подальшим горінням, внаслідок чого 4 особи загинули.

О 13:58 пожежу локалізовано.

О 14:47 вогнеборці ліквідували пожежу площею 100 квадратних метрів, що сталася внаслідок падіння легкомоторного літака WT-10 Advantic на приватний житловий будинок в Івано-Франківській області.

 

У результаті аварії загинув пілот і три пасажири. За попередньою інформацією поліції, на борту перебували пілот, мешканець Прикарпаття, і троє пасажирів-іноземців.

На момент аварії у будинку, який загорівся, людей не було.

 

Поліцейські встановлюють обставини падіння спортивного літака на Коломийщині. На місці інциденту працюють слідчо-оперативна група обласної поліції, експерти-криміналісти та інші екстрені служби, які встановлюють всі обставини аварії.

За результатами першочергових слідчих дій  буде прийняте рішення про правову кваліфікацію події.

Українська правда, оновлено о 15:45
Теми: авіанадзвичайна подіяІвано-Франківська область


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