На Прикарпатье спортивный самолет упал на дом – четверо погибших

На Прикарпатье в результате падения легкомоторного спортивного самолета погибли 4 человека.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и полиция Ивано-Франковской области

Детали: 28 июля около 13:40 вблизи с. Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим горением, в результате чего 4 человека погибли.

В 13:58 пожар локализован.

В 14:47 пожарные ликвидировали пожар площадью 100 квадратных метров, который произошел в результате падения легкомоторного самолета WT-10 Advantic на частный жилой дом в Ивано-Франковской области.

В результате аварии погиб пилот и три пассажира. По предварительной информации полиции, на борту находились пилот, житель Прикарпатья, и трое пассажиров-иностранцев.

На момент аварии в доме, который загорелся, людей не было.

Полицейские устанавливают обстоятельства падения спортивного самолета на Коломыйщине. На месте инцидента работают следственно-оперативная группа областной полиции, эксперты-криминалисты и другие экстренные службы, устанавливают все обстоятельства аварии.

По результатам первоочередных следственных действий будет принято решение о правовой квалификации события.