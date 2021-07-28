На Прикарпатье спортивный самолет упал на дом – четверо погибших
На Прикарпатье в результате падения легкомоторного спортивного самолета погибли 4 человека.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и полиция Ивано-Франковской области
Детали: 28 июля около 13:40 вблизи с. Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим горением, в результате чего 4 человека погибли.
В 13:58 пожар локализован.
В 14:47 пожарные ликвидировали пожар площадью 100 квадратных метров, который произошел в результате падения легкомоторного самолета WT-10 Advantic на частный жилой дом в Ивано-Франковской области.
В результате аварии погиб пилот и три пассажира. По предварительной информации полиции, на борту находились пилот, житель Прикарпатья, и трое пассажиров-иностранцев.
На момент аварии в доме, который загорелся, людей не было.
Полицейские устанавливают обстоятельства падения спортивного самолета на Коломыйщине. На месте инцидента работают следственно-оперативная группа областной полиции, эксперты-криминалисты и другие экстренные службы, устанавливают все обстоятельства аварии.
По результатам первоочередных следственных действий будет принято решение о правовой квалификации события.