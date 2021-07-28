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Зеркаль: "Північний потік-2" може не запрацювати попри угоду США і Німеччини

Середа, 28 липня 2021, 15:18
Зеркаль: Північний потік-2 може не запрацювати попри угоду США і Німеччини
Олена Зеркаль. Фото з Facebook

Радниця міністра енергетики, ексзаступниця глави МЗС України Олена Зеркаль наполягає, що "Північний потік-2" може не запрацювати попри домовленість Німеччини і США щодо газопроводу.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Deutsche Welle, повідомляє "Європейська правда".

"Говорити про те, що це угода, то це дуже голосно. Тому що це фактично рамкова домовленість, яка має ще бути наповненою заходами", – зауважила Зеркаль.

За її словами, це є політичною домовленістю, яка існує між двома лідерами двох країн.

 "Я все ще думаю, що в нас є план А, який дозволить досягти наших цілей, щоб цей газогін не працював. Все ще не завершено і тому вважаю, що про план Б ще рано говорити, проте Україна працює над планом, який може забезпечити енергетичну безпеку", – зазначила Зеркаль.

На запитання про суть "плану А" та його аргументи радниця міністра енергетики України звернула увагу на те, що цей газогін ще має бути сертифікований.

"Тут є питання щодо того (...), чи буде сертифікований Nord Stream 2 AG як оператор. В самій угоді Німеччина каже про те, що вони будуть дотримуватися духу та букви європейського законодавства щодо застосування до "Північного потоку" всіх норм та вимог третього енергетичного пакету ЄС", – нагадала Зеркаль.

Вона пояснила, що третій енергетичний пакет – це "фактично такий простір правил, який встановлює вимоги до діяльності будь-якого газогону".

"Зараз "Північний потік-2", консорціум, подався на сертифікацію як оператор. Він не є відокремлений від "Газпрому". І фактично це порушує законодавство ЄС. Зараз на рівні німецького регулятора будуть перші випробування для Німеччини, наскільки вона дотримується духу та букви законодавста ЄС. А потім ми очікуємо на реакцію від ЄС і Європейської комісії зокрема", – уточнила Зеркаль.

11 червня компанія Nord Stream 2 AG подала заявку на проведення в попереджувальному порядку сертифікації як незалежного оператора транспортної системи.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

"Українська правда" у Threads

Теми: Північний потік-2енергетикаРосія
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