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Зеркаль: "Северный поток-2" может не заработать несмотря на соглашение США и Германии

Среда, 28 июля 2021, 15:18
Зеркаль: Северный поток-2 может не заработать несмотря на соглашение США и Германии
Елена Зеркаль. Фото c Facebook

Советник министра энергетики Елена Зеркаль настаивает, что "Северный поток-2" может не заработать несмотря на договоренность Германии и США по газопроводу.

Об этом она рассказала в интервью Deutsche Welle, сообщает "Европейская правда".

"Говорить о том, что это соглашение, то это очень громко. Потому что это фактически рамочная договоренность, которая должно еще быть наполнена мерами", – отметила Зеркаль.

По ее словам, это является политической договоренности, которая существует между двумя лидерами двух стран.

"Я все еще думаю, что у нас есть план А, который позволит достичь наших целей, чтобы этот газопровод не работал. Все еще не завершено и поэтому считаю, что о плане Б еще рано говорить, но Украина работает над планом, который может обеспечить энергетическую безопасность ", – отметила Зеркаль.

На вопрос о сути "плана А" и его аргументах советник министра энергетики Украины обратила внимание на то, что этот газопровод еще должен быть сертифицирован.

"Здесь есть вопрос о том (...), будет ли сертифицирован Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В самом соглашении Германия говорит о том, что они будут придерживаться духа и буквы европейского законодательства по применению к" Северному потоку "всех норм и требований третьего энергетического пакета ЕС ", – напомнила Зеркаль.

Она пояснила, что третий энергетический пакет – это "фактически такое пространство правил, устанавливающее требования к деятельности любого газопровода".

"Сейчас" Северный поток-2 ", консорциум, отправился на сертификацию как оператор. Он не отделен от" Газпрома ". И фактически это нарушает законодательство ЕС. Сейчас на уровне немецкого регулятора будут первые испытания для Германии, насколько она придерживается духа и буквы законодательства ЕС. А потом мы ожидаем реакции от ЕС и Европейской комиссии в частности ", – уточнила Зеркаль.

11 июня компания Nord Stream 2 AG подала заявку на проведение в предупредительном порядке сертификации в качестве независимого оператора транспортной системы.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Читайте подробнее: За кулисами газового поражения: как возникло и что изменит для Украины соглашение о Nord Stream 2

Темы: Северный поток-2энергетикаРосcия
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