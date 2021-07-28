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Агента військової розвідки Росії затримала СБУ

Середа, 28 липня 2021, 16:03
Агента військової розвідки Росії затримала СБУ
Фото СБУ

Контррозвідники СБУ викрили агента російської військової розвідки у Черкаській області.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Зловмисника затримали "на гарячому" під час отримання секретної інформації про один із складів артилерійських боєприпасів регіону".

Деталі: За даними оперативників, мешканець Черкаської області був завербований російською спецслужбою на території РФ. Він отримав завдання збирати та передавати інформацію про військові стратегічні об’єкти.

Зазначається, що до протиправної діяльності зловмисник намагався залучити військовослужбовця ЗСУ.

Силовики задокументували факти збору агентом відомостей, у тому числі з обмеженим доступом, щодо місць розташування артилерійських складів на території регіону, режиму їх охорони, переліку та кількості боєприпасів, що зберігаються на них.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Українська правда

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Теми: СБУЧеркаська областьдержзрада
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