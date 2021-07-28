Агента военной разведки России задержала СБУ
Контрразведчики СБУ разоблачили агента российской военной разведки в Черкасской области.
Источник: сайт СБУ
Дословно: "Злоумышленника задержали "на горячем" во время получения секретной информации об одном из складов артиллерийских боеприпасов региона".
Детали: По данным оперативников, житель Черкасской области был завербован российской спецслужбой на территории РФ. Он получил задание собирать и передавать информацию о военных стратегических объектах.
Отмечается, что к противоправной деятельности злоумышленник пытался привлечь военнослужащего ВСУ.
Силовики задокументировали факты сбора агентом сведений, в том числе с ограниченным доступом, о местах расположения артиллерийских складов на территории региона, режиме их охраны, перечне и количестве боеприпасов, хранящихся на них.
Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.