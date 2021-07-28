Агента военной разведки России задержала СБУ

Контрразведчики СБУ разоблачили агента российской военной разведки в Черкасской области.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Злоумышленника задержали "на горячем" во время получения секретной информации об одном из складов артиллерийских боеприпасов региона".

Детали: По данным оперативников, житель Черкасской области был завербован российской спецслужбой на территории РФ. Он получил задание собирать и передавать информацию о военных стратегических объектах.

Отмечается, что к противоправной деятельности злоумышленник пытался привлечь военнослужащего ВСУ.

Силовики задокументировали факты сбора агентом сведений, в том числе с ограниченным доступом, о местах расположения артиллерийских складов на территории региона, режиме их охраны, перечне и количестве боеприпасов, хранящихся на них.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.