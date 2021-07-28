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У Німеччині жінка тижнями носила в сумці виграшний лотерейний квиток на 33 млн євро

Середа, 28 липня 2021, 16:22

У Німеччині жінка тижнями носила виграшний квиток у лотерею у своїй сумочці, не підозрюючи, що він коштує близько 33 млн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Організатор лотереї Lotto Bayern заявив в середу, що 45-річна жінка стала єдиною переможницею розіграшу 9 червня, правильно вгадавши сім полів німецького лотерейного квитка.

"Мені все ще паморочиться в голові при думці, що я кілька тижнів необережно носила у сумочці майже 33 мільйони євро" – сказала переможниця лотереї, імені якої не називають.

Жінка вибрала випадкові цифри в лотерейному квитку за 1,20 євро і не планує грати знову, сказавши, що виграш "більш ніж достатній для мого чоловіка, моєї дочки та мене".

Жінка планує використати несподіваний виграш, щоб вести здоровий спосіб життя та робити більше для навколишнього середовища.



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