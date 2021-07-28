В Германии женщина неделями носила в сумке выигрышный лотерейный билет на 33 млн евро

В Германии женщина неделями носила выигрышный билет в лотерею в своей сумочке, не подозревая, что он стоит около 33 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Организатор лотереи Lotto Bayern заявил в среду, что 45-летняя женщина стала единственной победительницей розыгрыша 9 июня, правильно угадав семь полей немецкого лотерейного билета.

"У меня все еще кружится голова при мысли, что я несколько недель неосторожно носила в сумочке почти 33 миллиона евро", - сказала победительница лотереи, имени которой не называют.

Женщина выбрала случайные цифры в лотерейном билете за 1,20 евро и не планирует играть снова, сказав, что выигрыш "более чем достаточный для моего мужа, моей дочери и меня".

Женщина планирует использовать неожиданный выигрыш, чтобы вести здоровый образ жизни и делать больше для окружающей среды.