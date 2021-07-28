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У катастрофі літака на Прикарпатті загинув авіаінструктор і троє іноземців

Середа, 28 липня 2021, 16:27
ДСНС

В авіакатастрофі поблизу села Шепарівці Івано-Франківської області розбився професійний льотчик та інструктор Ігор Табанюк, разом із ним загинули ще троє іноземців.

Джерело: коментар із Коломийського аеродрому малої авіації кореспонденту "Укрінформу"

Деталі: Ігор Табанюк був професійним льотчиком, інструктором. Військовий пілот очолював ГО "Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації".

Ігор Табанюк започаткував у Коломиї тренувальну базу для приватних літаків малої авіації.

28 липня близько 13:40 поблизу с. Шепарівці Коломийського району сталося падіння легкомоторного спортивного літака WT-10 Advantic на приватний житловий будинок із подальшим горінням. Загинули 4 особи, що перебували у літаку.

Теми: авіакатастрофиІвано-Франківська область


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