У катастрофі літака на Прикарпатті загинув авіаінструктор і троє іноземців

В авіакатастрофі поблизу села Шепарівці Івано-Франківської області розбився професійний льотчик та інструктор Ігор Табанюк, разом із ним загинули ще троє іноземців.

Джерело: коментар із Коломийського аеродрому малої авіації кореспонденту "Укрінформу"

Деталі: Ігор Табанюк був професійним льотчиком, інструктором. Військовий пілот очолював ГО "Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації".

Ігор Табанюк започаткував у Коломиї тренувальну базу для приватних літаків малої авіації.

28 липня близько 13:40 поблизу с. Шепарівці Коломийського району сталося падіння легкомоторного спортивного літака WT-10 Advantic на приватний житловий будинок із подальшим горінням. Загинули 4 особи, що перебували у літаку.